PlayStation 4: Pro: Michael Pachter findet es "töricht", dass Sony den kleinen 4K-Markt bedienen möchte und zeigt sich skeptisch in Sachen Performance für 4K-Gaming - 4Players.de

Michael Pachter (Research Analyst bei Wedbush Securities) ist der Ansicht, dass die Veröffentlichung der PlayStation 4 Pro in diesem Jahr keine gute Idee sei. Er bezeichnet das Vorhaben vielmehr als "töricht", da Sony nicht den Massenmarkt versorgen würde, sondern nur ein kleines Marktsegment. Pachter führt an, dass die Verbreitung von 4K-Fernsehern (u. a. aufgrund fehlender TV-Programme) zu niedrig sei und die entsprechenden TV-Geräte viel zu viel kosten würden. Des Weiteren bezweifelt er, dass die PS4 Pro es schaffen wird, die meisten Spiele nativ in 4K zu rendern. An dieser Stelle sieht er Microsoft mit der Xbox One Scorpio in einer viel besseren Position.Michael Pachter sagte gegenüber Gamingbolt : "Die 4K-Verbreitung ist nicht wirklich toll. In den USA liegt sie wahrscheinlich bei etwa fünf Prozent der Haushalte. Und 4K-Fernseher sind noch ein bisschen zu teuer. Ich habe gerade einen Fernseher gekauft (...) und hatte die Wahl zwischen einem 55-Zoll Curved-TV 1080p für 700 Dollar und dem gleichen Gerät mit UHD für 1100 Dollar. Ich dachte darüber nach und erkannte, dass es sich nicht lohnt, dafür zusätzlich 400 Dollar auszugeben. Es gibt auch keine Programme für 4K. Es gibt kein Fernsehen. Ich kann Netflix in 4K sehen und Spiele spielen, wenn ich meine [Xbox One] Scorpio in einem Jahr bekomme, aber will ich jetzt einen Fernseher dafür? Und die Antwort ist, nein, möchte ich nicht. Ich könnte es mir leisten, aber ich habe es nicht getan. Daher denke ich, dass es im Moment töricht ist, dieses kleine Marktsegment zu bedienen. Ich weiß Tech-Enthusiasten (...) und Early Adopter lechzen förmlich danach, sie wollen ihre Spiele in nativer 4K-Auflösung spielen. Aber ich denke, dass Sony ein Elektronikhersteller für den Massenmarkt ist und sie den größten Teil des Marktes bedienen wollen und das ist der 1080p-Markt".Letztes aktuelles Video: TGS-Trailer 2016 - PS4-Lineup RYO-ZPES RIP SLYME tofubeats