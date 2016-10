PlayStation 4: Drei PS4-Bundles mit je drei Spielen angekündigt - 4Players.de

Screenshot - PlayStation 4 (PS4) Screenshot - PlayStation 4 (PS4) Screenshot - PlayStation 4 (PS4)

Sony hat drei neue PlayStation-4-Bundles für das Weihnachtsgeschäft angekündigt (Termin: November 2016). Jedes Paket enhält eine PlayStation 4 mit 1-TB-Festplatte und je drei Spiele. Das erste Bundle umfasst Uncharted 4: A Thief's End, The Last of Us Remastered und Driveclub. Das zweite Paket bietet Uncharted 4: A Thief's End, Driveclub und Ratchet & Clank. Im dritten und letzten Bundle sind die drei Spiele Uncharted 4: A Thief's End, Bloodborne Game of the Year Edition und No Man's Sky - sowie ein In-Ear-Stereo-Headset - enthalten. "Die Verfügbarkeit der Bundles wird nach Region variieren; erkundigt euch bitte bei euren lokalen Händlern", heißt es von Sony . Zur Preisgestaltung hat man sich nicht geäußert.