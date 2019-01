PlayStation 4: Sony zeigt anstehende PS4-Spiele im Trailer - 4Players.de

Sony Interactive Entertainment gibt im folgenden Trailer einen Überblick über diverse Spiele, die "demnächst" für die PlayStation 4 erscheinen werden. Auch Titel wie Death Stranding Medievil oder Ghost of Tsushima , die offiziell noch kein Releasedatum haben, werden gezeigt.Zu sehen sind Days Gone, Ace Combat 7: Skies Unknown, Devil May Cry 5, Ghost of Tsushima, Kingdom Hearts 3, Concrete Genie, Rage 2, The Division 2, Erica, Dreams, Blood and Truth, Metro Exodus, Dying Light 2, Medievil, Control, Resident Evil 2, Death Stranding, Far Cry New Dawn, Crash Team Racing Nitro Fueled, Anthem, Sekiro: Shadows of Twice und The Last of Us (Part) 2.Mit diesem Video blickte Sony zudem auf das vergangene Spielejahr auf der PlayStation 4 zurück.