Kerbal Space Program Enhanced Edition für PS4 und Xbox One hebt im Januar 2018 ab

Das jüngst von Take-Two Interactive gegründete Indie-Publishing-Label Private Division wird die Enhanced Edition von Kerbal Space Program im Januar 2018 für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen . Die Entwickler versprechen eine komplett überarbeitete Benutzeroberfläche und neue Steuerungsoptionen. Weitere Details sollen demnächst verraten werden.Take-Two Interactive hatte Kerbal Space Program im Mai 2017 übernommen. Derzeit arbeiten die Entwickler (Squad) an der Erweiterung Kerbal Space Program: Making History Expansion , während Blitworks an der überarbeiteten Konsolen-Version, Kerbal Space Program Enhanced Edition, für PS4 und Xbox One werkelt. Letztere soll kostenlos für alle KSP-Besitzer auf Konsolen zur Verfügung gestellt werden.Letztes aktuelles Video: Update 12 Loud and Clear