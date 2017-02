Hearthstone: Heroes of Warcraft: Veröffentlichungszyklus der Erweiterungen wird verändert - 4Players.de

Blizzard Entertainment wird in diesem Jahr (Das Jahr des Mammuts) den Erweiterungszyklus von Hearthstone verändern. Jeweils im zweiten, dritten und vierten Quartal des Jahres soll eine neue Erweiterung mit ca. 130 Karten veröffentlicht worden. Ein neues Singleplayer-Abenteuer (mit ca. 45 Karten) ist nicht vorgesehen, stattdessen werden zusammen mit den Erweiterungen kostenlose, optionale und thematisch übergreifende Einzelspielermissionen an den Start gebracht. "Sobald das Jahr des Mammuts mit der ersten großen Erweiterung von 2017 beginnt, werden die Karten aus Der Schwarzfels, Das Große Turnier und Die Forscherliga ausschließlich im wilden Format verfügbar sein."Die Entwickler schreiben hierzu: "Rückblickend haben wir 2016 mit der Einführung des Jahrs des Kraken viel gelernt. Im Jahr des Mammuts möchten wir uns in Hearthstone besonders auf zusätzliche Optionen beim Deckbau und auf abwechslungsreichere Decks konzentrieren. Um Spielern diese Möglichkeiten zu bieten, ändern wir den Zyklus, in dem wir neue Inhalte veröffentlichen. Bisher wurden in einem Hearthstone-Jahr eine vollständige Erweiterung mit ca. 130 Karten zu Beginn des Jahres veröffentlicht, ein Abenteuer mit ca. 45 Karten zur Jahresmitte und eine weitere Erweiterung mit ca. 130 Karten gegen Ende des Jahres. Im Jahr des Mammuts werden zu Beginn des Jahres eine vollständige Erweiterung mit ca. 130 Karten veröffentlicht, eine weitere Erweiterung mit ca. 130 Karten zur Jahresmitte und eine dritte Erweiterung mit ca. 130 Karten gegen Ende des Jahres."Zur Änderung des Veröffentlichungszyklus heißt es: "Abenteuer erzählen bunte und thematisch spannende Geschichten über das Hearthstone-Universum. Stellt euch vor, ihr könnt auf ähnliche Weise mehr über die Geschichte hinter unseren Sets im Spiel erfahren! Den Jadelotus durch eine Reihe von Kämpfen zwischen den Familien von Die Straßen von Gadgetzan vorzustellen, wäre eine tolle Möglichkeit gewesen, die Geschichte von Gadgetzan zu untermalen. Auf dieses Konzept möchten wir in zukünftigen Sets etwas mehr eingehen: Wir nehmen die Erzählungen und die coolen Missionen von Abenteuern und kombinieren sie mit den neuen Karten von Erweiterungen. Wie in vergangenen Erweiterungen erhaltet ihr Karten aus Packungen. Gemeinsam mit den Erweiterungen werden wir kostenlose, optionale und thematisch übergreifende Einzelspielermissionen veröffentlichen. Diese erzählen die Geschichte der Erweiterungen und bieten eine spannende Herausforderung. Wir möchten weiterhin flexibel bleiben und die Art weiterentwickeln, auf die wir neue Inhalte veröffentlichen, sodass alle Spieler so viel Spaß wie möglich haben können. Die zweite Erweiterung von 2017 wird unser erster Versuch mit diesem neuen Design sein und wir möchten dieses Konzept im Laufe der Zeit weiter verfeinern. Zusätzliche Details zu diesem neuen Veröffentlichungsmodell folgen zu einem späteren Zeitpunkt.""Vor der Veröffentlichung unserer nächsten Erweiterung haben wir noch Einiges für euch auf Lager: Tägliche Login-Belohnungen werden für begrenzte Zeit verfügbar sein, durch die ihr Arkanstaub, Gold und Erweiterungspackungen erhalten könnt. Außerdem haben wir in den Wochen vor der Veröffentlichung ein paar weitere Überraschungen parat, die den Inhalten der Erweiterung den Weg bereiten werden. Login-Belohnungen sind nicht das Einzige, womit wir Spielern Lust auf das Jahr des Mammuts machen wollen: Eine neue Hearthstone-Heldin betritt das Wirtshaus! Die neue Schurkenheldin Maiev Schattensang tritt aus den namensgebenden Schatten und kann es kaum erwarten, nach 10.000 Jahren müder 'Ihr wisst nicht, was Euch erwartet'-Sprüche von Illidan Teil eurer Sammlung zu werden. Achtung, Legion: Diese rachsüchtige Nachtelfin eurer Sammlung hinzuzufügen ist einfacher, als einem alten Teufelshund ein paar neue Tricks beizubringen. Gewinnt einfach nach Veröffentlichung der nächsten Erweiterung 10 Hearthstone-Partien im gewerteten oder ungewerteten Modus des Standardformats, um sie über euch wachen zu lassen."Weitere Details findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Die Strassen von Gadgetzan 52 Kartenpakete im Video