Die Entwickler von Gears for Breakfast zeigen im folgenden Video Eindrücke ihres 3D-Plattformers A Hat in Time , das im Herbst für PC, PS4 und Xbox One erscheinen soll. Als Spieler schlüpft man in die Rolle eines Mädchen das durch die Zeit reist und irgendwann aus Spritmangel auf einem fremden Planeten strandet. Um möglichst viel erkunden zu können, näht sie verschiedene Hüte, die ihr Fähigkeiten verleihen.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer