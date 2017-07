Diablo 3: Reaper of Souls: Ultimate Evil Edition ist dieses Wochenende mit Xbox Live Gold kostenlos spielbar - 4Players.de

An diesem Wochenende können alle Xbox-Live-Gold-Mitglieder Diablo 3: Reaper of Souls - Ultimate Evil Edition auf Xbox One kostenlos mit den "Free Play Days" bei Xbox Live Gold spielen. Die Free-Play-Aktion dauert bis zum Dienstag, den 1. August um 9:00 Uhr. Über den Gold-Mitgliedsbereich des Startbildschirms kann man auf die Ultimate Evil Edition zugreifen. Alternativ lässt sich das Spiel direkt über den Xbox Store herunterladen. "Außerdem haben Spieler an diesem Wochenende die Möglichkeit, die Diablo 3: Eternal Collection aus dem Xbox Store zu einem reduzierten Preis zu erwerben und nach Ablauf der Aktion einfach weiterzuspielen", heißt es von Blizzard Entertainment.In der Ultimate Evil Edition sind sowohl Diablo 3 als auch die Erweiterung Reaper of Souls enthalten. "Spielt allein oder bildet mit bis zu vier anderen Helden eine Party. Dabei könnt ihr mit lokalen Spielern den Bildschirm teilen oder online gemeinsam spielen. Vernichtet Horden finsterer Kreaturen in allen fünf Akten der Geschichte von Diablo 3 oder erkundet die offene Welt im Abenteuermodus und erbeutet die Kopfgelder für uralte Übel in der Welt der Sterblichen."Letztes aktuelles Video: Patch 260 Überblick