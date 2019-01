Diablo 3: Reaper of Souls: Saison 16: Die Saison des Prunks beginnt heute auf PC und morgen auf Konsolen - 4Players.de

Barbar: Ruf des unsterblichen Königs

Kreuzritter: Sucher des Lichts

Dämonenjäger: Natalyas Rache

Mönch: Ulianas List

Totenbeschwörer: Trag'Ouls Avatar

Hexendoktor: Geist von Arachyr

Zauberer: Vyrs verblüffende Arcana

Heute um 17 Uhr startet "Saison 16: Die Saison des Prunks" in Diablo 3 auf PC. Auf Konsolen beginnt Saison 16 kurze Zeit später, und zwar am 19. Januar 2019 um 2 Uhr. Die Saison wird voraussichtlich am 17. März 2019 um 17 Uhr enden. Ideen für Klassen-Builds findet ihr zum Beispiel auf Diablofans.com Anders als die vorangegangenen Saisons bringt Saison 16 einen dauerhaften Stärkungseffekt ins Spiel. Für die Dauer von Saison 16 profitieren alle saisonalen Spieler von der legendären Eigenschaft des Rings des königlichen Prunks (reduziert die Anzahl der für Setboni benötigten Gegenstände um 1 (auf ein Minimum von 2)). Das heißt, dass die Spieler den Gegenstand nicht sammeln oder ausrüsten müssen, um seine Fähigkeit nutzen zu können. Dieser Stärkungseffekt ist nicht mit zusätzlichen Ringen des königlichen Prunks stapelbar - egal, ob sie ausgerüstet sind oder sich im Schmuckplatz in Kanais Würfel befinden."Wie gewohnt gibt es auch in Saison 16 neue kosmetische Belohnungen, die durch den Fortschritt in der Saisonreise freigeschaltet werden. Zusätzlich zum Kopfschutz und Schulterschutz des exklusiven Sets des Eroberers wird es eine brandneue Serie von Porträtrahmen geben, die thematisch rund um den Ruf des Abenteuers angesiedelt sind. Für die eifrigsten Sammler kosmetischer Gegenstände haben wir ein Paar Flügel, die eines Herrschers würdig sind. Als Inspirationsquelle für die Schwingen von Lempo dienten einige der edelsten Kreaturen Sanktuarios. Die Rotation der saisonspezifischen Errungenschaften geht weiter. Die schnellsten Nephalem können sich daran versuchen, für Dämon der Geschwindigkeit/Stromlinienförmig ein Nephalemportal auf der Maximalstufe in unter zwei Minuten auf der Schwierigkeitsstufe Qual X abzuschließen", schreibt Blizzard.Außerdem gibt es wieder ein neues Klassenset in Form von Haedrigs Geschenk, das Spieler für den Abschluss bestimmter Etappen der Saisonreise bekommen. Das Set hängt von der Klasse des Charakters ab, mit dem Haedrigs Geschenke geöffnet werden. Pro Saison gibt es immer nur ein Set als Geschenk. Folgende Sets werden in Saison 16 durch Haedrigs Geschenk verliehen:Vor einigen Tagen ist der Patch 2.6.4 für Diablo 3 erschienen. Nach dem Update wird man "archaische legendäre Gegenstände" besser erkennen können (roter Strahl, roter Rahmen). Legendäre Tränke werden aus dem Spielerinventar verbannt, damit sie keinen Platz mehr wegnehmen. Alle Charaktere haben fünf weitere Reiter für die Rüstkammer erhalten und verfügen somit jetzt insgesamt über zehn. Außerdem werden viele bisher gemiedene Klassensets attraktiver gemacht, in dem die jeweiligen Setboni deutlich angehoben werden. Sie sollen fortan eine Alternative zum Schuldspruch-Kreuzritter und Rathmas Totenbeschwörer darstellen ( zum Change-Log ).