Gravity Rush 2: Erweiterung "Another Story: The Ark of Time - Raven's Choice" im Video - 4Players.de

Sony Interactive Entertainment zeigte im Rahmen der PlayStation Experience 2016 die Download-Erweiterung "Gravity Rush 2 Another Story: The Ark of Time - Raven's Choice" (siehe Trailer), die im März 2017 kostenlos für alle Käufer von Gravity Rush 2 zur Verfügung stehen wird. Die Geschichte im DLC wird sich um Raven und die "Vergessenen Kinder in der Arche" (Ende von Teil 1) drehen. Der kostenlose Zusatzinhalt fungiert als Entschädigung für die jüngste Verschiebung . Gravity Rush 2 wird am 18. Januar 2017 für PlayStation 4 in Europa erscheinen.Letztes aktuelles Video: DLC-Trailer PlayStation Experience 2016