Heroes of the Storm: Update bringt Mal'Ganis - 4Players.de

Dämonische Klauen: Stößt in die Zielrichtung und fügt Gegnern 72 Schaden zu. Erneut aktivieren, um bis zu 2 weitere Male zuzuschlagen. Der dritte Schlag betäubt Gegner 0.75 Sek. lang.

Nekrotischer Sog: Entweiht die Luft, fügt nahen Gegnern 110 Schaden zu und gewährt 3 Sek. lang 25 Panzerung.

Einbruch der Nacht: Erhöht nach 0.75 Sek. 2 Sek. lang die Bewegungsgeschwindigkeit um 50%. Solange dieser Effekt anhält, kann sich Mal'Ganis durch gegnerische Helden hindurchbewegen, wobei er sie 2.5 Sek. lang einschläfert.

Aasschwarm: Verwandelt sich nach 1 Sek. für 3 Sek. in einen unverwundbaren Schwarm Fledermäuse und fügt Gegnern 132 Schaden pro Sekunde zu. Vampirberührung heilt um 100% des Schadens, den Aasschwarm Helden zufügt.

Dunkle Umwandlung: Kanalisiert 0.75 Sek. lang auf einen gegnerischen Helden und tauscht dann im Verlauf von 3 Sek. prozentbasiert die Lebenspunkte mit dem Ziel.

Mal'Ganis ist nun im Nexus in Heroes of the Storm verfügbar. Der Dämon aus dem WarCraft-Universum ist ein Krieger, der sich "leicht" spielen lässt. Seine Stärken sind Gruppenkontroll-Effekte (Crowd Control) und seine Zähigkeit, allerdings ist er anfällig gegen "Unterbrechungen". Seine Heldeneigenschaft ist Vampirberührung, wodurch der Lord der Nathrezim um 45 Prozent des Schadens geheilt, den er gegnerischen Helden zufügt - und um 15 Prozent des Schadens, den er nicht heroischen Einheiten zufügt.Grundfähigkeiten von Mal'GanisHeroische Fähigkeiten von Mal'GanisMit dem heutigen Update ( Change-Log ) werden außerdem bestimmte Fähigkeiten von Unterstützern vereinheitlicht, sodass sie nur noch auf Helden funktionieren (nicht mehr auf Dienern oder Söldnern). Kommentar der Entwickler: "Wir vereinheitlichen den Großteil unserer Heilfähigkeiten, damit sie ihren vorgesehenen Zweck erfüllen: das Heilen verbündeter Helden. Einige Fähigkeiten können weiterhin Diener heilen, wenn wir finden, dass das einen wichtigen Teil ihres Gameplays ausmacht: Lt. Morales' Heilstrahl (damit sie sich selbst heilen kann), Rehgars Kettenheilung (damit die Heilung über Diener hinwegspringen kann), Tyraels Rechtschaffenheit (weil Schilde für Dienerwellen zum Spiel auf Wegen mit dieser Fähigkeit dazugehören) und Uthers Heiliger Stern (ergibt Sinn, weil die Fähigkeit ja auch Dienern Schaden zufügen kann)."Letztes aktuelles Video: MalGanis Spotlight