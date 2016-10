Aragami: Rachsüchtige Stealth-Geister in Aktion: Spielszenen aus dem Koop-Modus; Box-Version bestätigt - 4Players.de

Am 4. Oktober wird das Stealth-Actionspiel Aragami in digitaler Form für PC, Mac, Linux und PlayStation 4 erscheinen. Etwa zwei Wochen später (am 20. Oktober 2016) wird Headup Games in Kooperation mit Merge Games und LinceWorks das Spiel auch im deutschen Einzelhandel veröffentlichen. Die Box-Version wird 29,99 Euro (PS4) bzw. 19,99 Euro (PC) kosten.In Aragami steuert man einen rachsüchtigen Geist mit übersinnlichen Fähigkeiten. Er wurde von einem Mädchen namens Yamiko aus seinem Grab beschworen, um sie aus ihrer Gefangenschaft durch die Armee des Lichts zu befreien. Der Geist kann mithilfe seiner Schattenkräfte lautlos und unbemerkt agieren - entweder man schleicht an den Gegnern vorbei oder man schaltet sie möglichst lautlos aus. Man kann zum Beispiel eigene Schatten zum Verstecken erschaffen oder sich von Schatten zu Schatten teleportieren. Außerdem können feindliche Körper im Nichts verschwinden, Klone zur Ablenkung erzeugt werden oder man beschwört Schattendrachen oder schwarze Löcher, die die Gegner auf einen Schlag ausschalten. Die Kampagne von Aragami kann kooperativ (online) mit zwei Spielern angegangen werden. Als Inspirationsquellen nennen die Entwickler u.a. Mark of the Ninja, Dishonored und die Tenchu-Saga.Letztes aktuelles Video: Koop-Spielszenen Online