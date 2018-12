Rust: Elektrizität zum fünften Jubiläum; mehr als 7,4 Mio. Verkäufe erzielt - 4Players.de

Die Facepunch Studios haben zum fünften Geburtstag von Rust ein Update veröffentlicht, mit dem Elektrizität und elektrische (logische) Komponenten in das Survivalspiel eingeführt werden. Nach den bisherigen Updates (Frachtschiffe und Heißluftballon) wird man nun aufwändige Abwehrvorrichtungen, Timer und Torsysteme etc. bauen können - bis hin zu einem Computer Zudem haben die Entwickler verraten , dass sich Rust mittlerweile über 7,46 Mio. Mal verkauft hat. Es ist in den USA, Russland, China, Großbritannien und Korea am beliebtesten. Rust steht auf der Wunschliste von 1.668.876 Steam-Nutzern und verzeichnete im November 2018 mit 71.801 gleichzeitig aktiven Spielern ein neues Rekordhoch. 4.489.297 Skins wurden derweil im Rust Items Store verkauft. Bis heute hat Rust 110.313.646 Dollar umgesetzt (einschließlich Mehrwertsteuer, DLC, Bundles, In-Game-Verkäufe).