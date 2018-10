Rockstar Games: Gerücht: Casting für Bully 2 (Canis Canem Edit 2) in London - 4Players.de

Frisch aus der Gerüchteküche: Rockstar Games soll laut der Website Rockstar Intel derzeit Castings für ein neues Spiel durchführen. Spekuliert wird über die Darsteller-Suche (Motion Capture) für Bully 2 bzw. Canis Canem Edit 2.Demnach suchen die Pinewood Studios derzeit Personen, die an einem Casting für ein "neues unangekündigtes Videospiel eines führenden britischen Spieleentwicklers" teilnehmen wollen. Gesucht werden hauptsächlich Jugendliche für "junge Rollen". In dem Ausschreibung heißt es: "Leichte Gewalt und Schimpfwörter werden in Szenen mit den jungen Darstellern inszeniert. Das Projekt selbst ist ein Thriller/Drama und alle Szenen mit dem jungen Performern werden mit Feingefühl behandelt." Die Pinewood Studios sind ein beliebtes und großes Studio, das meist für andere große Unternehmen arbeitet. In einigen Casting-Ausschreibungen war ebenfalls von einem "College Professor" die Rede.Rockstar Intel behauptet, dass sie gesehen hätten, wie Rockstar-Mitarbeiter direkt mit den Casting-Angeboten in Kontakt kamen. Konkretere Angaben wollte die Webseite aber nicht machen. Das Casting ist allem Anschein nach für Motion-Capture-Aufnahmen. Die Website beruft sich darauf, dass Bully 2 schon vor längerer Zeit "durchgesickert" sei und es der nächste Titel von Rockstar Games nach der Veröffentlichung von Red Dead Redemption 2 sein wird.Offiziell angekündigt wurde Bully 2 bisher nicht. Es heißt also abwarten, ob sich die Meldung von Rockstar Intel bewahrheitet oder nicht.