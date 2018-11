This War of Mine: Stories: Zweite Zusatzgeschichte "The Last Broadcast" auf Sendung - 4Players.de

Die zweite Zusatzgeschichte "The Last Broadcast" für This War of Mine aus der Stories-Reihe (Season Pass) ist für 3,99 Euro veröffentlicht worden, aber nur für PC (nicht für Mac und Linux).Der DLC stammt aus der Feder von Meg Jayanth (80 Days) und dreht sich um einen Funker, der aus einer vom Krieg verwüsteten Stadt sendet. Abermals soll man vor neue moralische Entscheidungen gestellt werden. Die Erweiterung umfasst vier neue Umgebungen, sieben überarbeitete Schauplätze, neue spielbare Charaktere sowie weitere Spielmechaniken, die sich um das Radio drehen.Diese Episode beschäftigt mit der Rolle der Wahrheit in einer Zeit der Verzweiflung: "Entscheide als Radiosprecher in einer vom Krieg heimgesuchten Stadt, wie weit du für die Wahrheit zu gehen bereit bist. Wie Ira Glass einst sagte: 'Im Radio gibt es zwei Werkzeuge. Ton und Stille.'"Insgesamt sind drei Story-DLCs geplant. Sie sind im This War of Mine: Stories - Season Pass für 6,99 Euro enthalten. Die erste Geschichte "Father's Promise" wurde vor einem Jahr veröffentlicht.