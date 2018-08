Atlus: Termine: Persona 3: Dancing in Moonlight, Persona 5: Dancing in Starlight und Endless Night Collection - 4Players.de

"Einzigartiger Soundtrack: Der Spieler erlebt die einzigartigen Momente von Persona 3 und Persona 5 mit Liedern von Shoji Meguro und komponiert von Ryota Kozuka sowie neue Remixen von ATOLS, Lotus Juice, Taku Takahashi (m-flo/block.fm), Jazztronik und vielen mehr. Insgesamt gibt es 25 Lieder freizuschalten.

Tanzen: Der Spieler wählt zwischen verschiedenen Schwierigkeitsgeraden und gestaltet seine Spielerfahrung mit den Mitgliedern der SEES und legendären Phantom Thieves so wie er es mag. Charaktere, die zusammen auf der Tanzfläche gut performen, können den 'Fever'-Mode auslösen. So kann der Spieler seine Lieblingskombination an Tänzern selbst zusammenstellen.

Englische und japanische Voiceovers: Welche Sprache die Charaktere sprechen sollen, wählt, dank Dual Audio, der Spieler.

Social: In 'Social' bauen die Spieler ihre Beziehung zu den Charakteren durch Mini-Events noch weiter aus. Erfüllen die Spieler die Bedinungen der Charaktere, werden dadurch besondere Events und Items freigeschalten.

Sammelbare Kostüme: Für eine auffälige Tanzerfahrung gibt es viele sammelbare Kostüme und Accessories. "

Atlus wird Persona 3: Dancing in Moonlight und Persona 5: Dancing in Starlight am 04. Dezember 2018 auf PlayStation 4 (je 59,99 Dollar) und PlayStation Vita (nur digital) in Nordamerika und Europa veröffentlichen.Darüber hinaus wurde die Persona Dancing: Endless Night Collection angekündigt, die ebenfalls ab dem 04. Dezember 2018 erhältlich sein soll (99,99 Dollar). Die Sammlung enthält Persona 3: Dancing in Moonlight und Persona 5: Dancing in Starlight sowie einen digitalen Download-Code für Persona 4: Dancing All Night auf PlayStation 4.Features von Persona 3: Dancing in Moonlight und Persona 5: Dancing in Starlight (laut Hersteller):