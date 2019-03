Halo: The Master Chief Collection: PC-Version angekündigt; Halo: Reach kommt hinzu (auch auf Xbox One) - 4Players.de

Nach den mehr oder weniger eindeutigen Hinweisen hat Microsoft nun die PC-Fassung von Halo: The Master Chief Collection offiziell angekündigt. Die Sammlung wird im Microsoft Store und bei Steam erscheinen. Die Spiele sollen aufwändig für PC angepasst werden, bei Inside Xbox wurden u. a. Sichtfeld-Anpassungen und Widescreen-Unterstützung erwähnt. Da die Entwickler auf die Wünsche und Anregungen der Spieler reagieren wollen, sollen die Halo-Spiele nicht gleich alle zu Beginn zur Verfügung stehen, sondern der Reihe nach erscheinen. Die PC-Fassung entsteht in Zusammenarbeit mit Splash Damage (Dirty Bomb) und Ruffian Games.Den Anfang macht Halo: Reach also neues Spiel in der Halo: The Master Chief Collection. Das Prequel wird zudem der erste Teil sein, der auf PC verfügbar sein wird, weil die Spiele in chronologischer Reihe erscheinen sollen.Besitzer der Halo: The Master Chief Collection auf Xbox One erhalten den Mehrspieler-Modus von Halo: Reach als kostenloses Upgrade. Kampagne und Firefight kann man als Premium-Inhalt dazukaufen.Demnach wird die Halo: The Master Chief Collection folgende Titel umfassen: Die Remastered-Versionen von Halo 2: Anniversary sowie Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST, Halo 4, die digitale Serie Halo: Nightfall sowie Halo: Reach.Letztes aktuelles Video: PC-Trailer