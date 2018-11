Crackdown 3: Termin, Cloud-Zerstörung und Multiplayer-Modus "Abrisszone" - 4Players.de

Beim Xbox-FanFest in Mexiko ist der Releasetermin von Crackdown 3 für PC und Xbox One verraten worden. Das Actionspiel mit der Extraportion Zerstörung wird am 15. Februar 2019 an den Start gehen. Die Levels sollen vollständig zerstörbar sein und die Berechnung der physikalischen Zerstörung soll (wie ursprünglich angekündigt) in der Cloud passieren, um auf allen Plattformen (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, PC) die gleiche "Qualität der Zerstörung" zu bieten."Lasse es in Crackdown 3 so richtig krachen und bekämpfe das Verbrechen als Agent mit Superkräften in einer Sandbox-Welt voller Chaos und Zerstörung. Erkunde die Lüfte über einer futuristischen Stadt, rase in einem verwandelbaren Wagen durch die Straßen und nutze deine Kräfte, um ein skrupelloses Verbrecherimperium aufzuhalten. Erlebe die Kampagne im Alleingang oder gemeinsam mit einem Freund im Koop-Modus. Für den Online-Multiplayer-Modus wird ein Xbox Live Gold-Abonnement benötigt (gesondert erhältlich)."Angekündigt wurde ebenfalls der Multiplayer-Modus "Abrisszone" (Wrecking Zone), in dem zwei Fünferteams ihre Kräfte messen und die Zerstörung der Umgebung gegen ihre Gegner einsetzen.