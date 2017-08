LawBreakers: Verhaltener Verkaufsstart des Multiplayer-Shooters von Boss Key; Cliff Bleszinski beschwichtigt - 4Players.de

Aktualisierung vom 16. August 2017, 11:33 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 10. August 2017, 21:58 Uhr:

In einem Interview mit Eurogamer.net (via PC Gamer ) ging Cliff Bleszinski auf den vergleichsweise schwachen Verkaufsstart von LawBreakers ein. So würden er und sein Team den Titel als Marathon und nicht als Sprint ansehen. Ihm sei ein zu wenig gehyptes Spiel, das sich à la League of Legends langsam zu etwas entwickelt, das die Leute mögen, jedenfalls viel lieber als ein Titel, der mit zu viel Hype an den Start geht, der sich dann umkehrt, was auch die positiven Steam-Reviews untermauern würden. Das öffentliche Streamen der Alpha bezeichnete er hingegen als Fehler, da sie nicht die vollständige Vision dessen abgebildet hätte, was sie erreichen wollten. So oder so werde man LawBreakers auch weiterhin unterstützen und versuchen, den Bekanntheitsgrad weiter auszubauen. LawBreakers ist Anfang der Woche auf PC und PlayStation 4 veröffentlicht worden und trotz "sehr positiver" Nutzer-Reviews (87% von 1.255 Reviews sind positiv) bei Steam war der Verkaufsstart eher schwach. Laut GitHyp (Spielerzahlen und Statistiken bei Steam und Twitch) schaffte es der Multiplayer-Shooter von Cliff Bleszinski und Boss Key Productions nicht in die Top 100 der meistgespielten Titel bei Steam (gleichzeitig aktive Nutzer). Aktuell liegt es auf Platz 143. LawBreakers setzt auf ein Premium-Modell (Vollversion für 30 Euro) mit optionalen optischen Anpassungsmöglichkeiten.Basierend auf den Daten waren am 7. August (Releasetag) maximal 3.019 Spieler gleichzeitig online. Heute waren es 1.943 (gestern: 2.258). Im Juni wurden beim Betatest ungefähr 7.500 gleichzeitig aktive Spieler verzeichnet. Beim zweiten Betatest Ende Juli lag die höchste Spielzahl bei knapp unter 5.000. Bei GitHyp werden Vergleiche mit der Verkaufsperformance von Battleborn gezogen, obgleich das Gearbox-Actionspiel mit 12.000 gleichzeitig aktiven Nutzern gestartet war.Letztes aktuelles Video: Skilled AF