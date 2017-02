Cities: Skylines: Umsetzung für Xbox One kommt im Frühling 2017 - 4Players.de

Screenshot - Cities: Skylines (One) Screenshot - Cities: Skylines (One) Screenshot - Cities: Skylines (One)

Paradox Interactive wird Cities: Skylines im Frühling 2017 für Xbox One veröffentlichen. Die Steuerung des Stadtaufbau- und Managementspiels soll von Tantalus Media für den Controller optimiert werden. Neben dem Hauptspiel Cities: Skylines ist zusätzlich die Erweiterung After Dark (Tourismus und Nachtleben) enthalten. Zusätzlich zu der Xbox-One-Edition wird auch die Cities: Skylines - Windows 10 Edition (im Store von Windows 10) an den Start gehen."Wir bei Paradox sind stolz darauf mit unseren Entwicklungen eine Nische zu besetzen und zu unterstützen. Die Möglichkeit, diese einzigartige Erfahrung nun auch auf der Konsole anbieten zu können freut uns sehr", sagt Fredrik Wester, CEO bei Paradox Interactive. "Cities: Skylines hat eine der größten und aktivsten Communities erschaffen, die wir bei Paradox je gesehen haben - und das bedeutet wirklich eine Menge. Wir können es kaum noch abwarten Xbox One Spieler in dieser fantastischen Gruppe willkommen zu heißen. Ich freue mich schon jetzt auf die Städte und Metropolen die uns erwarten."Letztes aktuelles Video: Xbox-One-Trailer