Cities: Skylines: Xbox One Edition erhältlich - 4Players.de

Paradox Interactive veröffentlicht heute Cities: Skylines - Xbox One Edition für die Konsole von Microsoft. Die Städtebausimulation erscheint im Einzelhandel und in digitaler Form zum Preis von 39,99 Euro. Das erste Add-On After Dark (Nachtleben und Tourismus) ist ebenfalls enthalten. Für die Konsolen-Umsetzung bzw. die Anpassung der Steuerung an den Controller zeichnet Tantalus Media verantwortlich. Im folgenden Trailer kann ein kurzer Blick auf die angepassten Menüs geworfen werden.Letztes aktuelles Video: Xbox One Release