Cities: Skylines: Nintendo Switch Edition veröffentlicht - 4Players.de

Paradox Interactive hat nach der gestrigen Direct-Ausgabe ihr erstes Spiel auf Nintendo Switch veröffentlicht, und zwar Cities: Skylines - Nintendo Switch Edition im eShop (Preis: 39,99 Euro). Die Switch-Umsetzung umfasst die klassische Städtebausimulation und die beiden Erweiterungen After Dark und Snowfall Die von Tantalus Media entwickelte Version bietet zusätzliche Tutorials für einen besseren Einstieg, eine überarbeitete Benutzeroberfläche (zum Beispiel kontextsensitives Bauen mit dem Y-Knopf), allerlei Controller-Optionen (Empfindlichkeit) und eine HD-Rumble-Funktion, die durch Vibrationen vermittelt, wo ein guter Platz für ein Dienstleistungsgebäude wäre und wo nicht. Spürt man bei der Platzierung einer Feuerwehr oder einer Polizeistation zum Beispiel die Vibrationen, so ist der aktuell ausgewählte Ort durchaus sinnvoll. Touch-Funktionen im Handheld-Modus werden übrigens nicht unterstützt.Auf der gamescom 2018 konnte ich bereits einen Blick auf die Switch-Version werfen, die bei kleineren oder mittelgroßen Städten im Handheld-Betrieb (720p) mit 20-30 fps lief, aber bei größeren Städten waren klare Performance-Einbrüche zu beobachten (siehe Trailer unten). Einen besseren und ausführlicheren Blick auf die Nintendo Switch Edition von Cities: Skylines ermöglicht der gestern von Paradox Interactive ausgestrahlte Livestream (zum Video bei Twitch ). Konkrete Angaben zur Auflösung, Bildwiederholrate und der allgemeinen Performance wurden nicht gemacht. Wir haben bei Paradox diesbezüglich nachgehakt, aber bisher keine Antwort erhalten.Ob Mod-Support auf Switch ermöglicht wird, ist unklar, dürfte aber mit dem Erfolg der Konsolen-Fassung zusammenhängen. Gleiches gilt für die Veröffentlichung zusätzlicher Download-Erweiterungen auf der Nintendo-Konsole. Cities: Skylines ist ebenfalls für PC, Mac, Linux, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich.Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer