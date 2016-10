Yakuza Zero: Chikai no Basho: Goro Majima im Trailer - 4Players.de

Fans der Yakuza-Serie kennen Goro Majima bereits - bis auf den Teil seines Lebens, den Yakuza 0 beleuchtet. Den Teil, der vor seiner Verwandlung zum "Mad Dog" der Shimano-Familie spielt. "Da Yakuza 0 ein Prequel ist, trifft man Majima als in Ungnade gefallenes Mitglied des Tojo-Clans - der trotzdem die Geschicke des beeindruckenden Grand Cabarat in Sotenbori, Osaka leitet. Zu seinem ganz persönlichen Glück kann er in dieser Rolle überzeugen und wird zur Legende der Nachtclub-Szene, die ganz nebenher gutes Geld verdient. Und das sogar mit halbwegs zivilen Mitteln. Dumm nur, dass seinen Chefs diese milde Art nicht schmeckt - und sie ihn zu einer härteren Gangart animieren", heißt es von Sega. Yakuza 0 wird derzeit von Sega of America lokalisiert und erscheint am 24. Januar 2017 als Download-Titel für PlayStation 4 in Europa.Letztes aktuelles Video: Goro Majima