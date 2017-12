Rocket League Collector's Edition erscheint als Box-Version für Switch

[Nintendo Switch] Reduced the default Controller Deadzone to 0.15 from 0.3 to better utilize Joy-Con analog sticks

Reduced volume of the Batmobile Goal Explosion



[Nintendo Switch] Adjusted world detail to improve average resolution in Handheld Mode

Optimized the following maps for Nintendo Switch and PC: Utopia Stadium (all variants), Farmstead

Maps are optimized on PC when using 'Performance' World Detail setting

Improved the field texture visuals for the following maps on Nintendo Switch and PC: Champion's Field, Wasteland

Visual improvements on PC apply when High Quality Shaders are turned off



Fixed Player Avatars sometimes displaying on the wrong user after someone quit or joined the lobby

Fixed missing blowoff valve audio for Octane ZSR Engine

[Nintendo Switch] Fixed a rare crash that could occur in the post-match Scoreboard in Rumble

Grass is now visible on the Main Menu when using 'Performance' World Detail settings

Ground Textures now appear on Farmstead when using 'Performance' World Detail

[Steam] Fixed an issue with Older Urban Central replays crashing the game

Quick chat audio no longer sounds when a player joins or leaves a server

Goal Explosion audio no longer loops after previewing a Goal Explosion in the Crate Preview menu

Psyonix und Warner Bros. Interactive Entertainment haben eine physische Box-Version von Rocket League für Switch angekündigt - allem Anschein nach war die Nachfrage nach solch einer Version wohl ziemlich hoch. Die Box-Version soll am 16. Januar 2018 in Nordamerika, am 24. Januar 2018 in Australien und Neuseeland, am 25. Januar 2018 in Zentraleuropa und am 26. Januar 2018 im übrigen Europa erscheinen.Die Version wird als "Rocket League Collector's Edition" in den Läden stehen, und die gleichen Inhalte wie die Editionen für PS4 und Xbox One umfassen. Enthalten sind Rocket League Vollversion, Supersonic Fury DLC Pack, Revenge of the Battle-Cars DLC Pack, Chaos Run DLC Pack, Aftershock DLC Car, Marauder DLC Car, Esper DLC Car, Masamune DLC Car, von The Flash (DC) inspirierte Anpassungsgegenstände und Limited Art Print von Jay Zhang (by Psyonix Concept Artist). Die Edition wird 39,99 Euro kosten. Der höhere Preis (ca. zehn Euro) ist laut Psyonix auf die aufwändigere Produktion der Switch-Speicherkarten (Cartridges) zurückzuführen.Außerdem ist der Patch 1.40 veröffentlicht worden.GeneralPerformanceBUG FIXESGeneral