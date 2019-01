Rocket League: Cross-Play nun auf allen Plattformen verfügbar, auch auf der PlayStation 4 - 4Players.de

Sony Interactive Entertainment hat Rocket League ab sofort in das Cross-Play-Programm (Beta) der PS4 aufgenommen . Damit kann das Spiel nun plattformübergreifend auf PC (Steam), PlayStation 4, Switch und Xbox One gespielt werden, und zwar in allen Online-Modi. Bisher war Cross-Play nur auf PC, Switch und Xbox One verfügbar. Entwickler Psyonix bedankte sich derweil für die Unterstützung aus der Community.Mit dem ersten Update des Jahres soll dann das plattformübergreifende Gruppensystem eingeführt werden, mit dem man Gruppen mit Freunden auf unterschiedlichen Plattformen mit Leichtigkeit erstellen kann. Bis dahin besteht die Möglichkeit, private Matches zu erstellen.Letztes aktuelles Video: Halloween-Special