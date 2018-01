Street Fighter 5: Großes Upgrade auf die Arcade Edition steht zum Download bereit

Für Street Fighter 5 kann das (kostenlose) Upgrade auf die Arcade Edition runtergeladen werden. Der Download ist 13,6 GB groß. Capcom spricht derweil von 21 GB. Die Box-Version der Street Fighter 5: Arcade Edition wird in Europa am 19. Januar 2018 im Handel erscheinen.Die Street Fighter 5: Arcade Edition enthält zusätzlich zum Hauptspiel den Arcade-Modus (sechs verschiedene Street-Fighter-Pfade durch die Geschichte der Reihe), den Team-Versus-Modus, den Extra-Battle-Modus (zeitlich begrenzte Herausforderungen, um Kostüme freizuschalten), eine Galerie, eine zweite V-Trigger-Fähigkeit pro Charakter und verbesserte Grafik (überarbeitete Benutzeroberfläche mit neuen Farbschemata; verbesserte Menüs; Pre- und Post-Fight-Effekte). Auch an der Kämpfer-Balance werden allerlei Veränderungen vorgenommen ( Patch-Notes ). Derzeitige Street-Fighter-5-Besitzer und Nutzer der Arcade Edition bilden denselben Spieler-Pool und können auf der PS4 und dem PC auch systemübergreifend mit- bzw. gegeneinander spielen.Letztes aktuelles Video: Arcade Edition V-Trigger II Showcase