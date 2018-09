Street Fighter 5: Gerücht: Vierter "Charakter Pass"; erneut mit sechs Charakteren - 4Players.de

Season 4 Roster (Core);



Legacy

Legacy

Legacy

Legacy

Brandnew

Legacy



Take this with a grain of salt, in this Season salty is Real... — X-Kira Datamining (@XKiraDatamining) 21. September 2018

Street Fighter 5 wird wohl eine vierte Season mit neuen Kämpfern erhalten. In dem vierten "Charakter Pass" (Termin: Dezember 2019) sollen erneut sechs Charaktere enthalten sein. Hinweise darauf will "X-Kira Datamining" in den Spieldaten entdeckt haben. Ein Neuling soll bei den sechs Charakteren dabei sein.Auch der Reddit-Nutzer "DasVergeben", der schon in der Vergangenheit für einige Leaks in Bezug auf Super Smash Bros. Ultimate und Soul Calibur 6 verantwortlich war, die sich im Nachhinein als korrekt erwiesen hatten, schaltete sich in die Diskussion ein und präsentierte das vermeintliche Kämpfer-Aufgebot (via Resetera ). Demnach werden Crimson Viper, Q, Oro, Sodom und Necro sowie der neue Charakter zum vierten Charakter-Pass gehören.Capcom hat sich zu den Gerüchten bisher nicht geäußert.Letztes aktuelles Video: Dojo-Modus