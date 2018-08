God of War: "Neues Spiel+": Update erscheint am 20. August - 4Players.de

"Das Abenteuer von Kratos und Atreus lässt sich mit dem bisher gesammelten Equipment in einem beliebigen Schwierigkeitsgrad noch einmal auf eine ganz neue (...) Art erleben.

Spieler müssen all ihr Talent unter Beweis stellen, um gegen stärkere Feinde bestehen zu können - von denen einige auch neue Tricks auf Lager haben.

Mit dem "Neues Spiel+"-Modus ist eine weitere Item-Stufe im Spiel, die sich herstellen und darüber hinaus weiter verbessern lässt.

Optional lassen sich im normalen Spiel und im Modus Neues Spiel+ die Zwischensequenzen überspringen, um immer hautnah bei der Action bleiben zu können."

Am 20. August dürfen sich Spieler, die God of War mindestens einmal auf einer beliebigen Schwierigkeit durchgespielt haben, im neuen Modus "Neues Spiel+" an größere Herausforderungen wagen.Die Neuerungen des Updates im Überblick (laut Sony