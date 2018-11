Enter the Gungeon: Dodge Roll arbeitet am finalen Update, danach ist Schluss - 4Players.de

Für den Twinstick-Shooter Enter the Gungeon wird es nur noch ein letztes kostenloses Update statt der ursprünglich geplanten sowie kostenpflichtigen Erweiterung geben. Das geht aus einem Beitrag des Entwicklerstudios Dodge Roll Games bei Reddit hervor. Dort wird angeführt, dass das Team mittlerweile über fünf Jahre in das Projekt investiert hat und der ursprüngliche Programmcode auf relativ wackeligen Beinen steht. Zu viele neue Inhalte könnten aufgrund des komplexen Zusammenspiels von Gegenständen und Aktionen nach Ansicht des Teams dafür sorgen, dass es durch Kettenreaktionen vermehrt zu Bugs und unvorhersehbaren Instabilitäten kommt.Daher hat man sich jetzt dazu entschlossen, die Erfahrungen, Ideen und ein besseres Verständnis für die Spieleentwicklung lieber in ein komplett neues Spiel einfließen zu lassen. Das finale Update für Enter the Gungeon, dessen Name bald enthüllt werden soll, wird nicht nur eine Reihe weiterer Waffen, Items und Synergien bieten, sondern beinhaltet auch einen neuen Charakter mit einer zufällig zusammengewürfelten Ausrüstung. Und auch ein paar lästige Bugs will man mit dem letzten Update selbstverständlich noch beseitigen sowie die Performance weiter verbessern - insbesondere bei der Switch-Version.Letztes aktuelles Video: Advanced Gungeons Draguns - Launch Trailer