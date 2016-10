Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4: "Road to Boruto" mit Mitsuki; "Full Pack" im nächsten Jahr - 4Players.de

Screenshot - Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 (PC) Screenshot - Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 (PC) Screenshot - Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 (PC) Screenshot - Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 (PC) Screenshot - Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 (PC) Screenshot - Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 (PC) Screenshot - Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 (PC) Screenshot - Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 (PC) Screenshot - Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 (PC) Screenshot - Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 (PC) Screenshot - Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 (PC) Screenshot - Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 (PC) Screenshot - Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 (PC) Screenshot - Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 (PC)

Neben Boruto und Sarada wird auch Mitsuki als neuer spielbarer Charakter in der Erweiterung "Road to Boruto" für Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 mit von der Partie sein. "Der Sohn von Orochimaru ist ein vielversprechendes Talent, der mit seinen Ninja-Künsten eine großartige Ergänzung für das Team Konohamaru darstellt", heißt es von Bandai Namco Entertainment. Im gleichen Atemzug hat der Publisher das "Full Pack" von Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 angekündigt. Diese Edition umfasst das Basis-Spiel, alle drei veröffentlichten DLCs (enthält zwei Szenarien für den Abenteuer-Modus, Kostüme und Sound-Four-Ninjas) sowie die Erweiterung "Road to Boruto".Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 "Road to Boruto" und das "Full Pack" werden ab dem 3. Februar 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One in Europa erhältlich sein.Letztes aktuelles Video: Road to Boruto-DLC