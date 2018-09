Vampyr: Update: "Story-Modus" und "Hard Mode" stehen an - 4Players.de

Am 26. September 2018 werden Dontnod Entertainment und Focus Home das dritte Update für Vampyr auf PC, PS4 und Xbox One veröffentlichen. Das Inhaltsupdate wird zwei weitere Schwierigkeitsmodi bzw. Spielmodi implementieren, die die Wiederspielbarkeit erhöhen und mehr Optionen für Neulinge bieten sollen.Das Update wird einen Story-Modus und einen "Hard Mode" einführen. Der Story-Modus wird dem Kampf eine geringere Bedeutung beimessen. Der Modus konzentriert sich stärker auf die Erzählung, so dass die Spieler das Abenteuer von Dr. Reid mit weniger herausfordernden Kämpfen erleben können. Darüber hinaus ist ein "Hard Mode" geplant, der die Kämpfe schwieriger gestalten wird. Da die Spieler zudem weniger Erfahrung durch das Töten von Feinden erhalten, müssen mehr Bürger als Quelle für Erfahrungspunkte herhalten. Neben sonstigen Bugfixes erhält die PC-Version noch Unterstützung für nVidia Ansel.Vampyr wird an diesem Wochenende im Rahmen des "Focus-Home-Wochenendes" bei Steam mit 33 Prozent Rabatt für 33,49 Euro angeboten. Fast alle anderen Spiele des französischen Publishers wurden ebenfalls reduziert ( zur Aktion ), zum Beispiel Space Hulk Deathwing, Mudrunner, Insurgency: Sandstorm, The Surge, Mordheim etc.Letztes aktuelles Video: Video-Epilog