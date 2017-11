HTC Vive: Hersteller kündigt für die "Black Week" Hard- und Software-Bundle mit über 200 Euro Preisvorteil an

HTC hat ein Hard- und Software-Bundle mit über 200 Euro Preisvorteil angekündigt. In der "Black Week" gibt’s beim Kauf einer HTC Vive einen kostenlosen Deluxe Audio Strap, Bethesda’s Fallout 4 VR und DOOM VFR hinzu. Hier die Details aus der offiziellen Pressemitteilung:"HTC VIVE™, die marktführende Virtual Reality (VR)-Plattform, kündigt Black Week Deals für den europäischen Markt an. Der Deal umfasst ein Bundle aus einem kostenlosen Vive Deluxe Audio Strap mit Pre-order Codes für Fallout 4 VR (Bethesda Studio) und DOOM VFR beim Kauf einer Vive (UVP: 699,- Euro). Außerdem sind eine Kopie von Googles Tilt Brush und ein kostenfreier Zugang zum Viveport, Vives VR App Store, für einen Monat mit dabei.Das Kombi-Paket aus Hardware und Spielen umfasst einen Gegenwert von über 200 Euro. Ein unschlagbares Angebot, um passend zum Weihnachtsfest in die preisgekrönte Room-Scale VR von Vive abzutauchen. Das Angebot ist von Freitag, 24. November 2017, bis Montag, 27. November 2017, um Mitternacht über vive.com und bei folgenden Partnern erhältlich: MediaMarkt, Saturn, Alternate, Caseking, XMG.Der Vive Deluxe Audio Strap bietet zusätzlichen Komfort, das den täglichen Gebrauch angenehmer macht. Ein Einstellrad erleichtert das Wechseln zwischen den Benutzern bzw. für schnelleres Ein- und Aussteigen aus der VR-Brille. Die Hartschalenkonstruktion mit Innenpolsterung bietet eine bessere Ergonomie und ein besseres Gewichtsverhältnis für die VR-Brille. Damit ist ein längeres Spiel-Erlebnis mit besserem Tragekomfort gewährleistet. Dank integriertem Soundsystem gehört die Suche nach den Kopfhörern der Vergangenheit an.Fallout 4, das legendäre, post-apokalyptische Abenteuer von Bethesda Game Studio und Gewinner von mehr als 200 “Best of”-Auszeichnungen, gibt es nun in der Komplettversion für VR. Fallout 4 VR enthält das komplette Kernspiel mit brandneuen, extra für die VR-Version konzipierten Kampf-, Handwerks- und Bausystemen. Die überlegene Room-Scale-VR-Technologie erweckt das Erforschen des Ödlands zu völlig neuem Leben. Das Submillimeter-Tracking von Vive für Reaktionsfähigkeit und Genauigkeit in der VR-Übertragung schafft ein völlig neues, immersives Gefühl, Fallout 4 zu spielen. Fallout 4 VR ist ab 12. Dezember zu einer UVP von 59,99 Euro in Viveport verfügbar.DOOM VFR bringt die Fans der rasanten und brutalen Gameplay-Serie dazu, auch HTC Vive zu lieben. In einer UAC-Umgebung auf dem Mars und den Tiefen der Hölle müssen herausfordernde Rätsel gelöst und intensive Schlachten gegen eine Dämonen-Armee geschlagen werden. Die VR-Version DOOM VFR eröffnet eine völlig neue Perspektive, die fremdartige Welt von DOOM zu erkunden. DOOM VFR ist ab 1. Dezember zu einer UVP von 29,99 Euro in Viveport verfügbar.Viveport, der VR App Store von Vive, wird auch in diesem Jahr Deals in der Black Week anbieten. In diesem Jahr enthalten sind vergünstigte Prepaid-Abo-Pakete für Viveport und starke Preisnachlässe für die Titel der Vive Studios. Die Deals für Viveport starten am 22. November und enden am 27. November 2017.Die Black Week-Aktion bietet den besten Zeitpunkt, um Viveport-Nutzer zu werden. Mit dem Viveport-Zugang stehen bis zu fünf Apps oder Spiele aus einer speziell zusammengestellten Sammlung aus VR-Inhalten zu einem Preis von 7,99 Euro im Monat zur Verfügung.Bei vorab bezahlten Zugängen zum Viveport gibt es ebenfalls enorme Preisnachlässe:· 3-Monats-Zugang – Auswahl von 15 Apps für nur 14,94 Euro (35% Ersparnis)· 6-Monats-Zugang – Auswahl von 30 Apps für nur 22,99 Euro (50% Ersparnis)· 12-Monats-Zugang – Auswahl von 60 Apps für nur 33,74 Euro (63% Ersparnis)Vive Studios bieten hohe Rabatte von bis zu 75 Prozent auf eine Vielzahl von VR-Inhalten. Weitere Informationen finden Sie unter: Viveport.com. Bei jedem Neuzugang und der Nutzung des Viveports spielt HTC nicht nur den Weihnachtsengel für jeden VR-Gamer, sondern auch für seine Mitarbeiter – die Entwickler erhalten 100 Prozent der Einsparungen als Weihnachtsgeschenk ausgezahlt."Letztes aktuelles Video: Vive Tracker und Deluxe Audio Strap