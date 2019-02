Titanfall 2: Spielerzahl vervielfacht sich nach dem Start des Ablegers Apex Legends - 4Players.de

Der Release des Battle-Royale-Shooters Apex Legends ( zum Test ) hat seinem "Vorgänger" Titanfall 2 offenbar nicht geschadet, sondern ihn eher belebt: Laut Resetera-Forennutzer "Nefer" stieg die Online-Spielerzahl des Mech-Shooters auf allen Plattformen seither stark an. An Arbeitstagen hätten sich die täglichen PC-Spieler von rund 800 - 1.500 auf momentan 3.400 verdoppelt.Auf der PS4 sind es demnach Sonntags neuerdings knapp 5.000 statt rund 2.000 Teilnehmer. Den stärksten Anstieg habe allerdings die Plattform zu verzeichnen, auf welcher Teil 1 exklusiv erhältlich war. Auf der Xbox One seien am Sonnabend statt nur 2.000 bis 3.000 stattliche 10.000 Piloten in den blitzschnellen Kämpfen unterwegs gewesen. Im Vergleich zu Apex Legends sind das natürlich trotzdem mickrige Zahlen, denn dort waren laut Publisher EA zu Bestzeiten bereits 1 Mio. Spieler gleichzeitig im Netz unterwegs (also rund hundertmal so viele).