Yooka-Laylee: Erstes Update verbessert Kamera und verkürzt Gequäke; jetzt auch für PS4 und Xbox One erhältlich - 4Players.de

Aktualisierung vom 11. August 2017, 11:04 Uhr:







Aktualisierung vom 28. Juni 2017, 13:37 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 3. Mai 2017, 11:19 Uhr:

Inzwischen ist das Update auch für die PlayStation-4- und Xbox-One-Fassungen von Yooka-Laylee verfügbar, wie Playtonic auf seiner Homepage mitteilt . Der neue Kameramodus sei durch das Feedback der bereits Ende Juni mit dem Patch versorgten PC-Spieler sogar noch weiter verbessert worden und diese Verbesserungen sollen bald auch Einzug in die PC-Fassung finden. Zudem tüftle man nach wie vor an der Umsetzung für Nintendo Switch, für die man aber noch immer keinen konkreten Veröffentlichungstermin nennen könne.Wie Playtonic auf seiner Website berichtet, ist das im Mai angekündigte erste große Update zum Jump'n'Run Yooka-Laylee mittlerweile für den PC veröffentlicht worden. Für Konsolen soll es "im Laufe der kommenden Wochen" erscheinen. Neben den unten erläuterten Änderungen wie Bugfixes, Änderungen an der Flugsteuerung oder kleinen Kameraverbesserungen wurde auch ein komplett neuer, optionaler Kamera-Modus integriert. Ist er aktiv, kann der Spieler die Sicht komplett manuell bestimmen - also ähnlich wie im entsprechenden Modus von Skylar & Plux . Zudem lassen sich Zwischensequenzen sowie das Geblubber der Figuren verkürzen bzw. abbrechen. Auf Playtonic's Website gibt es die kompletten Patch-Notes, Gamespot.com hat einige wichtige Änderungen aufgelistet:"- Pagies have added signposts to Hivory Towers to help guide players to new worlds- Improved speed when scrolling through Totals Menu- New moves section added to pause menu, with image guide- Restart option added in the pause menu during arcade games and Kartos challenges- Minecart control and hitbox improvements, plus new visual effects- Improved flying controls"Das Timing der Veröffentlichung hängt offenbar mit Steams Summer-Sale zusammen: Ab dem 5. Juli ist die PC-Fassung dort reduziert erhältlich (für rund 30 Dollar).Dass Yooka-Laylee -Entwickler Playtonic eine Vorliebe für Wortspiele besitzt, wird auch auf der offiziellen Website deutlich: In einem blumig formulierten Community-Update wird dort erläutert, welche Verbesserungen das nächste Update zum Jump-n-Run mit sich bringen soll. In Angriff genommen werden häufig monierte Probleme wie die zickige Kamera sowie das teils nicht abbrechbare Gebrabbel der Figuren. In Zukunft soll die Kamera an manchen Orten ruhiger auf ihrer Bahn bleiben (wozu auch ein Beispiel-GIF hochgeladen wurde). Zwischensequenzen sollen sich abbrechen lassen und auch das Geblubber der Figuren soll sich dann jederzeit überspringen lassen. Das soll vor allem die Nerven von Speedrunnern schonen. Ein genaues Datum gibt es noch nicht, in den kommenden Wochen soll eine detailreiche Auflistung der Änderungen folgen. Zudem arbeite man momentan emsig an der Switch- Version. Auch zwei Neuzugänge im Team und allerlei Merchandise (wie eine zweifarbige Doppel-LP) werden in dem Post vorgestellt.Letztes aktuelles Video: Entwickler-Video