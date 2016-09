Paper Mario: Color Splash: Nintendo vergleicht es mit einem Shooter - 4Players.de

Bildquelle: NeoGAF

Laut NeoGAF soll Nintendo auf Facebook einen ziemlich fragwürdigen Werbevergleich zwischen Paper Mario: Color Splash und Splatoon gezogen haben, wo versucht wurde, das kommende Rollenspiel von Intelligent Systems mit teils an den Haaren herbeigezerrten Parallelen in einen Zusammenhang zum hauseigenen Farb-Shooter zu bringen. So wurden unter dem Slogan "If you liked Splatoon then you'll love Paper Mario Color Splash" (Wenn du Splatoon gemocht hast, wirst du Paper Mario Color Splash lieben) tatsächlich Dinge wie "Both games are super colorful" (Beide Spiele sind super-farbenprächtig), "Both games cast memorable characters" (Beide Spiele bieten einprägsame Charaktere) oder "Both games are on Wii U (Beide Spiele gibt es auf Wii U) als Gemeinsamkeiten herausgestellt:Inzwischen scheint Nintendo den Lapsus zwar erkannt und das Werbebild entfernt zu haben, die Häme der Netzgemeinde dürfte aber sicher noch eine Weile nachhallen. Oder um es mit Nintendos Worten zu sagen: "LOL" - "as all the cool kids are saying"...Letztes aktuelles Video: The Adventure Unfolds