ARK: Survival Evolved: TEK-Update im Januar 2017, finale Version im Frühjahr und die Sache mit der Inhaltsgleichheit auf PC und Konsolen - 4Players.de

Aktualisierung vom 23. Dezember 2016, 11:22 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 21. Dezember 2016, 14:32 Uhr:

Studio Wildcard scheint das TEK-Update für ARK: Survival Evolved schneller veröffentlichen zu können als erwartet. Via E-Mail teilten uns die Entwickler mit, dass das besagte Update nun doch im Januar 2017 zur Verfügung stehen soll. Die "Vollversion" des Spiels soll dann im Frühjahr 2017 folgen. Kayd Hendricks (Senior Gameplay und Technical Designer) nannte zwar "Sommer 2017" als Release-Zeitraum, aber das Studio Wildcard spricht lieber von "Frühjahr 2017".Das TEK-Update für ARK: Survival Evolved wird nicht mehr in diesem Jahr erscheinen, dies bestätigte uns Kayd Hendricks (Senior Gameplay und Technical Designer) von Studio Wildcard in einem Interview. Hendricks führte weiter aus, dass sie das TEK-Update liebend gerne im Januar 2017 unters Volk bringen würden, aber das "wäre zu schön, um wahr zu sein". Mit dem (kostenlosen) TEK-Update sollen neue Endgame-Inhalte für das Crafting-System ins Spiel kommen. Gemeint sind futuristische Rüstungen, Waffen, Gebäude und Ausrüstung. Als Beispiele werden Energiewaffen, Plasmagewehre, Jetpacks und eine Unterwasser-Basis genannt.Zu der Veröffentlichung von neuen Inhalten auf PC und Konsolen und der angestrebten Inhaltsgleichheit der Versionen erklärte Hendricks: "Es hat sich herausgestellt, dass durch Zertifizierungsprobleme, Qualitätssicherung, Bearbeitungszeiten etc., es nahezu unmöglich ist, die Xbox-One-Version auf dem gleichen Niveau [Stichwort: Parität] wie die PC-Version zu halten. Wir sind derzeit auf dem Weg zur Version 1.0 auf PC und es werden größere Patches in größeren Abständen kommen, denke ich. Aus diesem Grund wird es wahrscheinlich der Fall sein, dass alle wichtigen und großen Inhaltsveröffentlichungen gleichzeitig auf den Plattformen durchgeführt werden können, während kleinere Patches und Fixes zunächst auf PC erscheinen und getestet werden, und dann zusammen mit der nächsten großen Aktualisierung auf den Konsolen erscheinen werden, sofern es nicht etwas Kritisches [oder 'Game-Breaking'] ist, was ein Hotfix erfordert."Wie es mit der Entwicklung von ARK: Survival Evolved bis zum "Launch" weitergehen wird, dazu sagte er: "Wir werden uns auf den Hosenboden setzen und das Spiel einfach fertig machen. Wirklich! Wir haben bis zur geplanten Veröffentlichung noch sehr viel zu tun, sowohl in kreativer als auch in logistischer Hinsicht. Es sollte interessant werden, wie sich die Dinge entwickeln, denn wir peilen Sommer 2017 als Veröffentlichungstermin an." Neuigkeiten zur DirectX-12-Version für PC konnte Hendricks hingegen nicht verraten.