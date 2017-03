ARK: Survival Evolved: Großes Inhalts-Update für PS4 und Xbox One - 4Players.de

Studio Wildcard hat ein großes Update für PS4 und Xbox One angekündigt, dass die actionreiche Überlebenssimulation ARK: Survival Evolved mit neuen Inhalten ergänzen wird. Der kostenlose Patch auf V255 wird vor allem die Auswahl an TEK Technologien erweitern, darunter weitere Bau-Optionen, ein undurchdringliches TEK Kraftfeld sowie automatische TEK-Türen für die Basis. Zusätzlich beinhaltet das Update vier neue Kreaturen: Beim Electrophorus Beluadomito handelt es sich um einen Raubfisch, beim Microraptor Gnarilongus um einen Flugsaurier auf Beutejagd, während es sich bei Ammonitina Multiamicus um eine Art Nautilus in XL handelt. Last but not least trifft man auf Thylacoleo Furtimorsus, einen gefährlichen Jäger mit Ähnlichkeiten zu einer Raubkatze, der sich vor allem in den Redwood Forests auf der Insel herumtreibt. Darüber hinaus wird für kosmetische Anpassungen der Figur die Auswahl an Frisuren und Bärten erhöht.Das Update steht für die PS4 ab sofort zur Verfügung. Auf der Xbox One soll es laut Aussagen der Entwickler "sehr bald" folgen.Letztes aktuelles Video: Start der