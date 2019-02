Skyhill: Umsetzung für Switch erscheint noch in diesem Monat - 4Players.de

Daedalic und Mandragora Team hab angekündigt, dass Skyhill am 26. Februar nach dem PC sowie Umsetzungen für PS4 und Xbox One auch noch für Switch erscheinen wird. In dem postapokalyptischen Überlebenskampf geht es ziemlich düster zu, wenn man sich vom Penthouse des Skyhill-Hotels im 100. Stockwerk nach unten durchschlagen muss - und das mit der typischen Formel eines Rogue-like."Der Spieler schlüpft in die Rolle von Perry, einer der wenigen Überlebenden des dritten Weltkrieges und der danach folgenden Kontaminierung durch Bio-Waffen. Perry konnte nur überleben, weil er im obersten Stock des berühmten Skyhill Hotels residierte, als die Welt sich um ihn herum veränderte. Überall lauern hungrige Mutanten, jederzeit bereit ihre Klauen in das Fleisch ihrer Opfer zu vergraben. Perry muss vorsichtig sein und alles Nützliche plündern, was er auf den 100 Stockwerken finden kann. Doch Vorsicht! Hinter jeder Ecke, in jedem Zimmer und auf jedem Stockwerk lauern Gefahren, die es zu überleben gilt."Letztes aktuelles Video: Nintendo Switch Trailer