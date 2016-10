Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske: Spotlight-Video dreht sich um Emily Kaldwin - 4Players.de

In Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske wird man bekanntlich nicht nur Corvo Attano spielen können, sondern auch Emily Kaldwin. "Aus Sicht des Charakter-Designs wird Emily von drei Aspekten geprägt: Kaiserin, Dunwall, Assassine", sagt Harvey Smith (Creative Director). Sie verfügt über einzigartige Kräfte, mit denen sie sich den Gefahren stellen kann. "Als wir entschieden haben, dass Emily ihre eigenen Kräfte haben soll, mussten sie interessant genug sein, damit sie mit Corvos mithalten können", erzählt Dinga Bakaba (Lead Designer). Einen Überblick über Emily Kaldwin gibt der folgende Trailer. Dishonored 2 erscheint am 11. November 2016 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Vorbesteller dürfen bereits einen Tag vor der weltweiten Veröffentlichung loslegen.Letztes aktuelles Video: Emily Kaldwin