PlayStation VR: Video: Unboxing von PlayStation VR - 4Players.de

Sony packt aus: Die Playstation VR erscheint am 13. Oktober und offensichtlich wurde die Produktion angeschmissen und wird in den nächsten Tagen am laufenden Band VR-Geräte ausspucken. Sony-Mitarbeiter Sid Shuman stellt die Audioleiste vor, mit der man Audio-Einstellungen vornehmen kann und das Mikrofon ein oder ausschalten kann, ohne dass man die VR-Brille abnehmen muss. Außerdem zeigt er die Prozessor-Einheit, mit der man die Spielszenen für alle anderen ersichtlich auch auf den Fernseher streamen kann. Neben den HDMI-, Strom- und USB-Kabeln liegt eine Demo-Disk bei, die 18 VR-Demos beinhaltet:Letztes aktuelles Video: Unboxing the PlayStation VR