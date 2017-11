PlayStation VR: Bravo Team und The Inpatient auf 2018 verschoben - 4Players.de

Update: The release dates for two upcoming PS VR titles have shifted.



The Inpatient: January 23, 2018

Bravo Team: March 6, 2018



This shift is to ensure the dev teams have the time they need to make these games as enjoyable for players as possible. — PlayStation (@PlayStation) 10. November 2017

The Inpatient Produktbeschreibung: "Erlebe echte Angst im verlassenen Blackwood Pines Sanatorium. Erwache, um dich in einem echten Albtraum wiederzufinden: als Patient ohne Erinnerung daran, wer du bist - in einem haarsträubenden Mystery-Thriller, der 60 Jahre vor den Ereignissen von Until Dawn, dem Hit für PS4, spielt. Erlebe den Horror durch die VR-Immersion unmittelbar. Tiefste persönliche Ängste, Psychoterror und intensive Schreckmomente erwarten dich in der Dunkelheit. Erkunde die Umgebung per einfacher VR-Steuerung, höre dank echtem 3D-Audio jedes Knarzen, Geräusch und jeden Schrei und sprich über das innovative Stimmerkennungssystem mit Charakteren. Ringe mit moralischen Dilemmas und entscheide, wem du trauen kannst, aber sei vorsichtig … du weißt nie, was dich hinter der nächsten Ecke erwartet, und jede deiner Entscheidungen hat Konsequenzen."Bravo Team Produktbeschreibung: "Erlebe die Hitze des Gefechts in einer adrenalingeladenen Reise mit erbitterten Kämpfen und taktischem Teamwork. Verschwende keine Kugel und erledige den Feind mit dem PlayStation VR Ziel-Controller mit tödlicher Präzision. Begib dich in ein städtisches Kriegsgebiet und erlebe jede Explosion in erbitterten Guerilla-Gefechten hinter den feindlichen Linien. Erlebe das Kampfgefühl und plane strategische Manöver als Einheit, um dir einen Vorteil zu verschaffen. Reiß den Sieg an dich, indem du deine Taktiken anpasst, da jede Waffe neue Möglichkeiten für den Kampf bereithält."