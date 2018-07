Indivisible: Video: Ausschnitt aus dem animierten Intro - 4Players.de

505 Games (Publisher) und Lab Zero Games (Entwickler) zeigen einen kurzen Ausschnitt aus dem animierten, handgezeichneten Intro von Indivisible im folgenden Video (ohne Werbung). Das Einleitungsvideo entsteht bei Titmouse (Avatar: The Last Airbender, Nick Kroll's Big Mouth) und Studio Trigger (Little Witch Academia). Die Musik aus dem Intro sowie der gesamte Soundtrack des Spiels stammen von Hiroki Kikuta (Secret of Mana, Soul Calibur 5)."Indivisible wird von Lab Zero Games entwickelt (...) und spielt in einer riesigen Fantasy-Welt, die von verschiedenen Kulturen und Mythologien inspiriert ist. Die Mischung aus Rollen- und Plattformspiel mit klassischen Einflüssen, erzählt die Geschichte von Ajna, einem fröhlichen Wildfang mit einer rebellischen Ader. Das Chaos bricht über ihr Leben herein, als ihre Stadt angegriffen wird, und eine mysteriöse Kraft in ihr erwacht - die Fähigkeit, bestimmte Individuen in ihr Wesen zu absorbieren. Sie macht sich auf ein Abenteuer auf, um den Kriegsherrn zu stellen, der ihre Heimat zerstört hat, unterwegs Völker aus fernen Landen zu vereinen und neue Aspekte ihrer selbst und der Welt, in der sie lebt, zu entdecken."Indivisible wird derzeit für PC, Mac, Linux, PlayStation 4, Switch und Xbox One entwickelt, mit Sprachversionen in Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Japanisch und Russisch. Es soll in der ersten Jahreshälfte 2019 erscheinen.Letztes aktuelles Video: Intro-Teaser Animated Opening by Studio Trigger and Titmouse