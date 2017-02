Warhammer 40.000: Dawn of War 3: Space Marines, Eldar und Orks: Die drei Fraktionen im Trailer - 4Players.de

In Warhammer 40.000: Dawn of War 3 stehen sich drei Fraktionen auf dem Schlachtfeld gegenüber: Space Marines, Eldar und Orks. Einen Blick auf diese drei Kriegsparteien erlaubt der folgende Trailer "Prophecy of War". Die besagte Prophezeiung wird von Farseer Taldeer vorgetragen. In dem Video sind u. a. die Anführer Gabriel Angelos (Space Marines), Farseer Macha (Eldar) und Gorgutz (Orks) zu sehen - zusammen mit diversen Freuden und Feinden, während sich der mysteriöse Speer des Khaine sie immer tiefer in einen Konflikt verwickelt. In der Zwischenzeit erwächst Lord Kyre, Anführer der Eldar, in den Wirren des Krieges um die galaktische Führung zu neuer Größe. Das Echtzeit-Strategiespiel soll irgendwann in diesem Jahr für PC erscheinen.Die Prophezeiung des Krieges:Flammende Himmel weisen den Weg,Blut ergießt sich über die Wandernde Welt.Der Speer des Khaine wird die Reisenden rufenund der Sturmprinz wird sie vereinen.