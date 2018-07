Steam: Momentaufnahme der Nutzerzahlen von vielen Spielen auf Basis von Achievements: TF2 vor CS: GO und PUBG - 4Players.de

Team Fortress 2: 50.191.347 Counter-Strike: Global Offensive: 46.305.966 PlayerUnknown's Battlegrounds: 36.604.134 Unturned: 27.381.399 Left 4 Dead 2: 23.143.723 Payday 2: 18.643.807 Garry's Mod: 18.576.379 Warframe: 16.332.217 Counter-Strike: Source: 15.001.876 Paladins: 14.371.946 The Elder Scrolls 5: Skyrim: 13.235.488 Terraria: 13.132.545 Portal 2: 13.062.700 Sid Meier's Civilization 5: 12.701.498 Grand Theft Auto 5: 12.604.123 Borderlands 2: 11.218.936 Robocraft: 10.145.493 Rocket League: 10.110.342 Portal: 9.971.481 War Thunder: 9.536.732 Rust: 9.147.240 ARK: Survival Evolved: 9.103.947 Half-Life 2: 8.877.286 Brawlhalla: 8.646.824 Chivalry: Medieval Warfare: 8.260.157 Trove: 7.700.319 Path of Exile: 7.634.137 Killing Floor: 7.395.545 The Binding of Isaac: 7.172.818 No More Room in Hell: 7.144.320 Alien Swarm: 6.667.813 Warface: 6.656.284 Fallout 4: 6.601.188 Arma 3: 6.404.450 Cities: Skylines: 6.132.366 Insurgency: 6.007.744 Euro Truck Simulator 2: 5.982.548 APB Reloaded: 5.874.946 Age of Empires 2 HD: 5.824.316 Dirty Bomb: 5.760.753 Dead by Daylight: 5.757.369 SMITE: 5.751.466 Castle Crashers: 5.555.066 The Forest: 5.552.274 Tomb Raider: 5.495.033 The Witcher 3: Wild Hunt: 5.479.626 Wallpaper Engine: 5.279.723 Saints Row IV: 5.275.914 Call of Duty: Modern Warfare 2: 5.267.226 Spiral Knights: 5.226.655 Loadout: 5.224.448 Black Squad: 5.223.468 Counter-Strike Nexon: Zombies: 5.222.958 Fallout: New Vegas: 5.222.533 Saints Row: The Third: 5.143.189

Ein findiger Entwickler (Tyler Glaiel) hat einen Weg gefunden, basierend auf der Anzahl der erlangten Achievements bei Steam auf die Gesamtnutzeranzahl der jeweiligen Spiele zu schließen. Die Angaben dürften sogar genauer als die damaligen Hochrechnungen bei SteamSpy sein, da die Achievement-Prozentzahlen in der Steam-API mit 16 Stellen hinter dem Komma angegeben werden. Genauere Details zur Methodik findet ihr bei Medium und Ars Technica Alle Spiele auf Steam werden nicht erfasst, sondern nur Titel mit Achievements, die von den Entwicklern definiert wurden - ungefähr 13.000 von 23.000 Spielen konnten erfasst werden. Valve Software hat allerdings schon reagiert und diese Möglichkeit zur Berechnung der Spielerzahlen am 4. Juli zunichtegemacht , da die Achievement-Zahlen aus der Steam-API nun stärker gerundet werden.Vorher hatte jedoch Sergey Galyonkin (SteamSpy) die Möglichkeit den Algorithmus in sein Machine-Learning-System zu integrieren und konnte eine Momentaufnahme der Spielerzahlen auf Steam am 1. Juli 2018 erstellen. Diese Aufstellung stellte Galyonkin der Webseite Ars Technica zur Verfügung, die wiederum einige der Zahlen auf ihre Korrektheit überprüft haben. Laut ihren Angaben ist diese Momentaufnahme die "bisher genauste" Ermittlung der Spielerzahlen auf Steam, die dennoch aufgrund der Hochrechnung eine Schätzung sind.Es folgt ein Auszug aller Spiele mit mehr als fünf Millionen Spielern. Bedingung: Jeder gezählte Spieler muss ein Achievement in dem jeweiligen Titel erzielt haben. Eine umfangreichere Liste findet ihr bei Ars Technica . Die komplette Datei mit über 13.000 Einträgen findet ihr hier . Besonders überraschend in dieser Auflistung ist der Free-to-play-Titel Unturned mit über 27 Mio. Nutzern - ein Zombie-Überlebensspiel mit vielen Minecraft-Anleihen.Spielerzahlen von Steam-Titeln (Stand 1. Juli 2018)