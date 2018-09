Steam: Valve lässt offenbar unzensiertes Hentai-Erotikspiel zu - 4Players.de

Die Veröffentlichung folgt Valves früherer Ankündigung , so gut wie "alles auf Steam zu erlauben, was nicht "eindeutigem Trolling" entspräche. Die Firma habe damit ihren Standpunkt gegen Zensur-Vorwürfe klargemacht, die nach der Kritik entstand, dass Valve Visual-Novels für Erwachsene zensieren wollte. Pornographie sei nach wie vor nicht auf Steam erlaubt, erotische Spiele dagegen schon. Eurogamer.net wundert sich in diesem Fall allerdings, dass das Spiel trotz in der in der Steam-Beschreibung erwähnter "Hardcore-Sexszenen" nicht als Pornographie eingestuft würde. Es ist lediglich eine Anmeldung in den Steam-Account plus eine Bestätigung nötig, dass man den Eintrag mit "Gewalt oder sexuellen Inhalten" tatsächlich aufrufen wolle (was sich u.a. in den Steam-Einstellungen umgehen lasse). Eltern könnten ihre Kindern also nur davon abhalten, indem sie ihnen den Zugang zum Steam-Store komplett verwährten. Im Resetera-Forum wird die Entscheidung laut Eurogamer.net bislang mit gemischten Gefühlen aufgenommen: Manche Nutzer befürchteten eine Welle von Erotikspielen, andere freuten sich über die Entscheidung gegen Zensur und hielten auch die Schutzmaßnahmen für ausreichend.