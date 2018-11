Five Nights at Freddy's 4: Remaster der kompletten Original-Teile für Konsolen und mobile Geräte - 4Players.de

Scott Cawthon hat Remaster der Original-Teile der Spiele-Reihe Five Nights at Freddy's angekündigt. Sie befinden sich nach Angaben bei Steam für die Konsolen PS4, Xbox One, Switch sowie Android und iOS in Arbeit. Allerdings dürften noch einige Monate ins Land ziehen, bevor die aufgepeppten "High-Definition-Umsetzungen" erscheinen: Laut Cawthon beträgt der Entwicklungsstand derzeit lediglich bei 20 Prozent.Daneben arbeitet er u.a. am Drehbuch für die geplante Verfilmung, VR- und AR-Version der Reihe, einem bisher noch nicht angekündigten AAA-Titel und einer Buchreihe, die im Universum von Five Nights at Freddy's angesiedelt sein soll. Darüber hinaus sammelt er auch schon Ideen für die Fortsetzung Five Nights at Freddy’s: Into Madness, will eine Realisierung zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht garantieren.Letztes aktuelles Video: Teil 4