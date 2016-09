Electronic Arts und DICE haben einen Trailer veröffentlicht, der sich diesmal um die Einzelspieler-Kampagne von Battlefield 1 dreht. Zu sehen sind diverse Ausschnitte aus den Missionen im Story-Modus. Das Actionspiel hat von der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) die Altersfreigabe "ab 16 Jahren" erhalten und wird weltweit ab dem 21. Oktober 2016 für PC (Origin), PlayStation 4 und Xbox One komplett lokalisiert, ungeschnitten und inhaltsgleich mit der internationalen PEGI-18-Version erscheinen. Vorbesteller der Early Enlister Deluxe Edition können am 18. Oktober 2016 starten. Mitglieder von EA Access und Origin Access dürfen am 13. Oktober einige ausgewählte Inhalte anspielen . Zum Verkaufsstart wird der Ego-Shooter sechs Spielmodi und neun Karten umfassen ( Details ). Die zehnte Karte "Giant's Shadow" soll kostenlos im Dezember folgen.