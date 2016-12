Battlefield 1: Details zur kostenlosen Multiplayer-Karte "Giant's Shadow" - 4Players.de

"Giant's Shadow", die nächste Multiplayer-Karte für Battlefield 1 , wird am 20. Dezember 2016 kostenlos für alle Spieler erscheinen. Premium-Pass-Käufer und Vorbesteller dürfen bereits am 13. Dezember loslegen. Die Schlacht an der Selle ( Hunderttageoffensive ) bildet laut Electronic Arts die Grundlage für die Karte. Auch der Panzerzug ist (als Behemoth) wieder mit von der Partie. Im folgenden Kurz-Trailer (ohne Werbung) ist zudem eine neue Waffe zu sehen: Eine Armbrust, die Granaten verschießt.Letztes aktuelles Video: Giants Shadow Teaser