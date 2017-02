Halo Wars 2: Soundtrack auf CD erhältlich, Streaming- und Download-Versionen ab morgen - 4Players.de

Der Soundtrack zu Halo Wars 2 ist seit einigen Tagen auf Doppel-CD erhältlich und wird ab morgen auf Streaming-Diensten sowie zum Download veröffentlicht, wie Sumthing Else bekannt gemacht hat. Zwei Stunden der von Gordy Haab, Brian Trifon und Brian Lee White geschriebenen Melodien sind Teil des zweistündigen Albums. Stephen Rippy komponierte die Musik des Vorgängers.Brian Trifon dürfte Soundtrack-Hörnern am ehesten ein Name sein, denn er zeichnet u.a. für die musikalische Begleitung verschiedener Assassin's-Creed-Teile und Massive Chalice verantwortlich. Auszüge seiner Arbeit an Halo Wars 2 sind auf der Webseite des Labels hörbar.Letztes aktuelles Video: Strategy-Video