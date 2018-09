Divinity: Original Sin 2: Definitive Edition markiert Endpunkt; Larian konzentriert sich auf neues Projekt - 4Players.de

Das kostenlose Update auf die Definitive Edition markiert den Endpunkt für die Entwicklung des Rollenspiels Divinity: Original Sin 2. Das hat Swen Vincke, Gründer der Larian Studios, im Gespräch mit PC Gamer bekannt gegeben. Zwar wird man den Titel weiterhin mit Patches unterstützen, doch weitere Inhalte wie neue Quests sind nach drei Jahren der Unterstützung nicht mehr geplant. Begründet wird der Schritt mit der Erkenntnis, dass auch der eigene Lebenszyklus begrenzt ist und daher nur die Entwicklung einer limitierten Anzahl an Spielen innerhalb der Lebenszeit erlaubt.Daher will das Team das nächste Kapitel aufschlagen und konzentriert sich bereits auf ein neues Projekt, über das man zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nichts verraten möchte. Vincke verweist auf eine Ankündigung in der Zukunft, sobald die Zeit dafür reif ist.Letztes aktuelles Video: Definitve Edition Launch Trailer PS4 und Xbox One