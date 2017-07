Nioh: Zweite Erweiterung "Unbeugsame Ehre" steht bereit - 4Players.de

Für Nioh steht die zweite Downloaderweiterung "Unbeugsame Ehre" (Defiant Honour) bereit. Das Add-on für das Action-Rollenspiel ist für 9,99 Euro im PSN erhältlich und ist neben "Drache des Nordens" und "Bloodshed's End" im Season Pass enthalten.In der Erweiterung geht es um den legendären Krieger Sanada Yukimura, der Tokugawa Ieyasus Erzfeind, dem Toyotomi-Klan, dient und der seine Ehre als wichtigsten Lebensinhalt sieht. Die Entwickler schreiben im PlayStation.Blog : "Es verhält sich sogar so, dass unser Direktor Yasuda-san und viele Mitglieder des Teams Yukimura als den größten und letzten wahren Samurai betrachten. Seine waghalsigen Heldentaten und seine Furchtlosigkeit im Angesicht des Todes verkörpern die Seele dieser Krieger. In vielerlei Hinsicht der perfekte Krieger und für ein Spiel, das sich tief greifend mit den Aspekten von Leben und Tod auseinandersetzt, konnten wir uns keinen besseren Kandidaten als den zähesten Gegner in Nioh vorstellen. (...) Um die Seele dieses Kampfes zu wahren und für diejenigen unter euch, die den Weg der Ninja einschlagen wollen, haben wir eine brandneue Waffe zur Verfügung gestellt: den Tonfa. Diese tödliche Waffe bewährt sich vor allem in Nahkampfsituationen und zeichnet sich in offensiven wie auch defensiven Situationen aus. Der Tonfa wird hoffentlich auch ein Lächeln auf die Gesichter unserer loyalen 'Ninja-Gaiden'-Fans zaubern, die diese imposante Waffe bestimmt kennen. Und zu guter Letzt werden euch neue Schutzgeister, Enku und Nurarihyon, während dieser gefährlichen Reise unterstützen, wenn ihr auf neue Gegner trefft, die nicht nur eure Fähigkeiten auf die Probe stellen, sondern dem Kampferlebnis auch mehr Tiefe verleihen." Außerdem erwartet Nioh-Veteranen der neue Schwierigkeitsgrad Samurai-Meister.Letztes aktuelles Video: Defiant Honour DLC